Bestuurster rijdt fietser (18) aan, stapt uit en rijdt daarna gewoon weg

Een 18-jarige jongedame werd dinsdag tegen de middag het slachtoffer va een verkeersongeval met vluchtmisdrijf in Torhout.

De feiten gebeurden in de Industrielaan in Torhout. Om 11.25 uur werd de 18-jarige vrouw ter hoogte van de rotonde met de Sint-Jozefstraat aangereden door een personenwagen. Dat gebeurde toen ze uit de Sint-Jozefstraat kwam en de rotonde aan de Industrielaan opreed.

Na de aanrijding stapte de bestuurster van de auto even uit. Daarna reed ze gewoon weer verder en pleegde ze dus vluchtmisdrijf. De tiener verwittigde daarop de politie. De jongedame raakte niet gewond maar haar fiets is wel zwaar beschadigd en is niet meer rijvaardig. De politie Kouter onderzoekt de zaak. (JH)