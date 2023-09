Dinsdagavond is een personenwagen in de gracht terecht gekomen langs de E40 ter hoogte van Booitshoeke bij Veurne.

Brandweer en hulpdiensten gingen ter plaatse en haalden de bestuurster uit de wagen. Het ongeval gebeurde in de richting van Frankrijk. De bestuurster werd lichtgewond naar het ziekenhuis in Veurne overgebracht. Hoe de wagen van de rijweg afweek is nog niet bekend.

Eén baanvak werd korte tijd afgesloten tijdens de takelwerken. Er was weinig hinder op de autoweg. (JT)