Bestuurster mist bocht door gladheid en eindigt in gracht

In Werken nabij Kortemark belandde een bestuurster van een Volkswagen Tiguan dinsdagochtend in de gracht toen ze zich misrekende op het plaatselijk gladde wegdek.

De 32-jarige vrouw uit Staden reed met haar wagen in de Werkenstraat toen ze zich in de bocht naar de Steenstraat misrekende en in de gracht eindigde.

De weg lag er wat glad door ijzel. De vrouw raakte op eigen kracht uit het voertuig en raakte niet gewond. Haar wagen raakte wel beschadigd en moest getakeld worden. (JH)