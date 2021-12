Bestuurster als bij wonder lichtgewond na zware crash op snelweg

Op de autosnelweg A10 ter hoogte van Ettelgem (Oudenburg) is een bestuurster als bij wonder slechts lichtgewond uit een zware crash geraakt.

De vrouw was rond 12.30 uur onderweg richting Brugge toen een vrachtwagen achteraan op haar wagen inreed. De achterkant van het voertuig werd volledig ingedeukt en de wagen kwam in de gracht terecht. De hulpdiensten werden opgeroepen, brandweer incluis, omdat het slachtoffer mogelijk gekneld zat in het zwaar verhakkelde voertuig.

Bij aankomst van de hulpdiensten was de bestuurster zelf al uit de wagen gekropen. De vrouw zou lichtgewond geraakt zijn en werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Een rijstrook werd afgesloten om de vaststellingen te doen, het voertuig te takelen en de brokstukken te ruimen.

De vrachtwagen die op het voertuig was ingereden, stond een honderdtal meter verder op de pechstrook. Ook een andere personenwagen stond stil op de pechstrook nadat die over enkele brokstukken was gereden. De wegpolitie deed de nodige vaststellingen. (BB)