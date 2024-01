Bestuurster (54) uit Oudenburg overleden na botsing met lijnbus in Jabbeke

Maandagavond rond 18 uur gebeurde op de Aartrijksesteenweg in Jabbeke een zwaar ongeval. Om nog onduidelijke redenen week een SUV, bestuurd door een 54-jarige vrouw uit Oudenburg die richting Zerkegem reed, van de rijstrook af. De wagen botste frontaal tegen een bus van De Lijn. De klap was bijzonder zwaar. De bestuurster was zwaargewond en overleed later aan haar verwondingen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

De bestuurster zat gekneld in haar voertuig en werd door de brandweer bevrijd. Ze werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is ze later overleden, meldt het parket.

Zeven jongeren met verwondingen

In de bus zaten een twintigtal passagiers, hoofdzakelijk jongeren die van school kwamen. Zeven jongeren liepen lichte verwondingen op, niemand moest naar het ziekenhuis. De chauffeur van de bus bleef ongedeerd. De passagiers werden met vervangbussen naar onder andere het station van Brugge gebracht.

Door het ongeval was de Aartrijksesteenweg volledig voor alle verkeer afgesloten. Er werd een omleiding voorzien. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld.