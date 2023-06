Bestuurster (48) gewond na ongeval in Oostkamp

Donderdag gebeurde er een verkeersongeval in de Proosdijstraat in Oostkamp. De bestuurster (48) van een Opel Corsa raakte lichtgewond.

Een 48-jarige vrouw uit Zedelgem reed donderdag met haar Opel corsa in de Sint-Elooisstraat in de richting van Beernem. Ter hoogte van het kruispunt met de Kortrijksestraat kwam ze in aanrijding met een personenauto Peugeot 208, bestuurd door een 22-jarige vrouw uit Wingene, die vanuit de Proosdijstraat de Kortrijksestraat richting Zwevezele wou inrijden. De bestuurster van de Opel Corsa raakte hierbij lichtgewond.