Bestuurder zwaargewond nadat hij tegen gevel van leegstaande woning rijdt

Een 44-jarige man uit Roeselare verloor dinsdagochtend omstreeks 7.30 uur langs de Grote Stadenstraat in Hooglede de controle over het stuur van zijn wagen. Die knalde tegen de gevel van een leegstaande woning. De schade is aanzienlijk, de bestuurder geraakte ernstig gewond.

P.I. uit Roeselare volgde met zijn Audi de Grote Stadenstraat in Hooglede richting Staden. In een bocht naar links liep het plots helemaal verkeerd. De auto reed rechtdoor en knalde tegen de gevel van een leegstaande woning.

De bestuurder geraakte daarbij ernstig gewond. Een ambulance en een MUG-team snelden ter plaatse om de man de eerste zorgen toe te dienen. De man werd zwaargewond, maar buiten levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. De gevel van de leegstaande woning liep serieuze schade op. Zo geraakte een raam volledig vernield.