Bestuurder zwaargewond na ongeval langs Damsevaart: wagen botst tegen boom en belandt in gracht

In de nacht van 30 op 1 juli merkte even voor half één een bestuurder die langs de Damsevaart-Zuid reed lichten op naast de weg. In een diepe gracht lag een verhakkelde wagen.

De opgeroepen hulpdiensten waren snel ter plaatse en hadden meer dan een halfuur nodig om bij de Nederlandse bestuurder te komen en hem uit zijn auto te bevrijden.

De man die in de richting van sluis reed, ging van de weg en schampte een eerste boom om vervolgens een tweede frontaal te rammen. Door de klap belandde de wagen in de gracht een vijftal meter lager.

De bestuurder werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Door de zware botsing was de weg afgesloten. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.

