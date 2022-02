Bestuurder zwaargewond na klap tegen boom in Vladslo, passagier lichtgewond

Bij een zwaar verkeersongeval in Vladslo nabij Diksmuide zijn donderdagnacht twee gewonden gevallen. Een auto belandde er aan de Duitse Militaire Begraafplaats tegen een boom in de gracht. De bestuurder lag naast zijn auto en is er erg aan toe, zijn passagier raakte lichtgewond.

Het ongeval gebeurde rond half één ‘s nachts in de Houtlandstraat in Vladslo. Een SsangYong SUV met aan boord twee jongemannen kwam vanuit de richting van Leke toen het ter hoogte van de Duitse Militaire Begraafplaats verkeerd ging. Wat de oorzaak is, is nog niet bekend. De auto ging rechts van de weg af en knalde daar over hoge boordstenen die het voetpad naar de begraafplaats afschermen. De auto werd zo vooruit gekatapulteerd en raakte stuurloos door de zware impact. Vervolgens eindigde de wagen in tegenwijzerzin tegen een boom in de gracht.

Bestuurder in water naast auto

Het was de passagier zelf die de hulpdiensten kon bellen waarbij hij meldde dat zijn vriend uit de wagen was geslingerd en in het water van de gracht lag. Daarom kwam de brandweer niet alleen ter plaatse me materiaal om een bevrijding uit te voeren maar ook met een ladderwagen om iemand uit het water te redden. De brandweerposten van Leke en Diksmuide snelden net als de politie, twee ambulances en een MUG-team ter plaatse. In de duisternis troffen ze inderdaad de zieltogende bestuurder aan in het water naast zijn auto, met de deur open. De jongeman was weliswaar nog bij bewustzijn maar was zwaargewond aan de onderste ledematen. Hij werd ter plaatse verzorgd en naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens de eerste berichten verkeert hij niet in levensgevaar. Zijn passagier raakte lichtgewond en werd ook naar het ziekenhuis gebracht.

Bij vriend op bezoek

Beide jongemannen zijn vrienden en zouden eerder op de avond een andere vriend in de buurt bezocht hebben. De politie voert nu verder onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval. Vast staat wel dat vooral de bestuurder enorm veel geluk heeft gehad dat hij niet bewusteloos raakte toen hij in het water van de gracht terecht kwam. Door het ongeval was de Houtlandstraat plaatselijk even volledig versperd maar door het nachtelijk uur was er nauwelijks verkeershinder. De SsangYong werd zwaar beschadigd en werd getakeld. (JH)