Bestuurder zwaargewond bij ongeval in Aartrijke

In de Steenstraat in Aartrijke is vrijdagmorgen rond 9 uur een bestuurder zwaargewond geraakt door een hevige crash tegen een boom. De man zat in zijn voertuig gekneld en moest bevrijd worden door de brandweer. Zijn passagier raakte lichtgewond.

De personenwagen reed in de richting van Aartrijke. Net voorbij de afslag van de Zeeweg begon de wagen echter te slippen. Het voertuig ging aan het tollen en kwam tegen een boom terecht, aan de rechterkant van de rijbaan. De passagier van het voertuig kon op eigen houtje uit het wrak kruipen en belde de hulpdiensten. De bestuurder was er echter ernstig aan toe en buiten bewustzijn. Een thuisverpleegster stopte om de eerste hulp te bieden.

Ziekenwagens, mug, brandweer en politie kwamen toegesneld. Intussen werd de Steenstraat volledig afgesloten. De brandweer had een half uur nodig om de bestuurder te bevrijden. Het dak van de auto werd volledig opengeknipt. De man werd naar AZ Delta overgebracht.