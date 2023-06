Bestuurder zit gekneld nadat hij in de gracht belandt

Vrijdagmorgen gebeurde op de Oostendsesteenweg in Zuienkerke een zwaar ongeval. Een bestuurder die in de richting van Brugge reed ging door een nog onduidelijke reden van de weg en kwam in botsing met een verlichtingspaal, die afknakte.

Door de klap draaide de wagen om zijn as en belandde die in de gracht. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de bestuurder die in zijn voertuig gekneld zat te bevrijden. Door het ongeval was er één rijstrook versperd en was er beurtelings verkeer. Dat zorgde voor de nodige hinder.

Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De politie stelt een onderzoek in naar de juiste omstandigheden waarin het ongeval gebeurde.