In Koksijde, aan het rondpunt aan de Carrefour, reed deze morgen een bestuurder door een tuinafsluiting van een woning om een honderdtal meter verder in een bosje in de duinen tot stilstand te komen.

De bestuurder, die blijkbaar onwel was geworden, werd verzorgd door een MUG-team en naar het ziekenhuis in Veurne overgebracht. De man verkeerde niet in levensgevaar. (JT)