Bestuurder wordt onwel en overlijdt bij ongeval in Zeebrugge

Vrijdagnamiddag even voor 17 uur gebeurde in de Brusselstraat in Zeebrugge een dodelijk ongeval. De bestuurder van een lichte vrachtwagen werd er onwel en kwam met zijn voertuig tegen een geparkeerde bestelwagen terecht, een tweede geparkeerde auto raakte eveneens beschadigd.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en probeerden de man nog te reanimeren, maar voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Hij stierf ter plekke. De brandweer plaatste een tent om het lichaam aan het zicht te onttrekken. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De scheepvaartpolitie deed de nodige vaststellingen.