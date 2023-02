Bestuurder wijkt af van baanvak en botst op geparkeerde vrachtwagen

Even over 7 uur zaterdagmorgen gebeurde op de Albert Ruzettelaan in Blankenberge een zwaar ongeval.

Een personenwagen die in de richting van Zeebrugge reed week er door een nog onduidelijk reden af van zijn baanvak en reed er een geparkeerde vrachtwagen aan.

Door de klap belandde de wagen met chauffeur en passagier in de gracht. De hulpdiensten diende de onfortuinlijke inzittenden te bevrijden. Ze werden beiden naar het ziekenhuis overgebracht.

Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Onderzoek zal de juiste omstandigheden waarin het ongeval gebeurde moeten duidelijk maken.