“Bestuurder was in slaap gevallen”: grote schade nadat wagen over de kop gaat in Poperinge

In de nacht van zondag op maandag gebeurde een zwaar ongeval langs de Elverdingseweg in Poperinge.

Politiezone Arro Ieper kreeg zondagavond, even na middernacht, melding van het ongeval dat zich situeerde aan de Elverdingseweg, een verbindingsweg tussen Poperinge en Elverdinge.

Bij het ongeval was één voertuig betrokken, bestuurd door een man van 24 jaar uit Poperinge. Brandweer Westhoek werd opgeroepen om de bestuurder uit het wrak te bevrijden.

“Hij viel in slaap achter het stuur”, zegt Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. “Het voertuig week af van de rijstrook en raakte een boom, paal, vangrail en duiker. De wagen kwam ondersteboven tot stilstand in een beekje en was total loss. De bestuurder was slechts lichtgewond.”

Negatieve ademtest

De man werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij legde een negatieve ademtest af. “De baan was een tijdlang afgesloten, want de geraakte boom was hinderlijk voor het verkeer”, besluit Verdru. (TP)