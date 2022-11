Bestuurder vlucht weg nadat hij met Porsche tegen bankkantoor rijdt

Een 33-jarige man uit Kortemark is zondagavond met zijn Porsche tegen de vitrine van de ING-Bank in de Ieperstraat in Staden gereden. De bestuurder vluchtte na het ongeval onmiddellijk weg.

Het opmerkelijk ongeval gebeurde zondag omstreeks 18 uur. Getuigen zagen de Porsche langs de Ieperstraat plots van het wegdek geraken. De dure wagen kwam tot stilstand tegen de vitrine van het ING-bankkantoor.

Na het ongeval reed de bestuurder, een 33-jarige man uit Kortemark, onmiddellijk terug achteruit en vluchtte weg. “We konden al vrij snel de volledige nummerplaat reconstrueren”, zegt Glenn Verdru, communicatieverantwoordelijke van de politiezone Westhoek. De politie kon daarvoor rekenen op getuigen en camerabeelden.

De man werd inmiddels opgespoord. Wat hem bezielde is voorlopig onduidelijk. De man mag zich alvast aan een gepeperde rekening verwachten. De schade aan het bankgebouw is aanzienlijk.