Dinsdagavond even voor 23 uur gebeurde in de Sint-Pietersdijk in Moerkerke bij Damme een ongeval.

In nog onduidelijke omstandigheden verloor de bestuurder van een zware SUV de controle over zijn voertuig en belandde in de gracht. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk, maar wordt onderzocht.

© JVM

Tijdens de takelwerkzaamheden was er tijdelijk geen autoverkeer mogelijk in de straat.