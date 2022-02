Bestuurder verliest controle over het stuur en ramt verlichtingspaal in Beernem

Vrijdagavond even over 17.00 uur gebeurde in de Hubert d’Ydewallestraat in Beernem een ongeval. Om een nog onduidelijke reden verloor de chauffeur van een zware personenwagen de controle over zijn voertuig. Dat gebeurde op het einde van de straat, ter hoogte van de rotonde.

De man reed eerst de vluchtheuvel op en kwam vervolgens frontaal tegen een verlichtingspaal terecht. Die laatste knakte af en kwam op de rijweg terecht.

Door de impact begon de hybride wagen hevig te roken en werd er even gevreesd voor brand. Daarom werd de brandweer opgeroepen. Die diende echter niet tussen te komen.

Niemand gewond

Mede dankzij zijn stevige wagen kwam de bestuurder er met de schrik vanaf. Door het ongeval lag de weg bezaaid met brokstukken en de afgeknapte verlichtingspaal.

Daardoor was er beurtelings verkeer. Voor het opruimen van de weg zorgde de brandweer. De politie deed de nodige vaststellingen. Er waren voor zover bekend geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.

(JVMA)