Bestuurder verliest controle over het stuur en belandt in de gracht

Donderdagmorgen even voor 8 uur gebeurde in de Stoofweg in Sijsele een ongeval.

Door een nog onduidelijke reden verloor de bestuurder van een kleine personenwagen de controle over zijn stuur en belandde op zijn zij in de gracht. De bestuurder geraakte op eigen kracht uit zijn wagen en raakte niet gewond. Omdat de wagen begon te roken werd er gevreesd voor brand en werd de brandweer opgeroepen. Brandgevaar was er uiteindelijk niet, want het bleek om stoom te gaan. De wagen diende getakeld te worden.

De wagen belandde op zijn zij in de gracht. © JVM

