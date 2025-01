Vrijdagmorgen even na 08:00 uur gebeurde in de Autobaan in Loppem, bij Zedelgem een ongeval.

Een fietser die op het fietspad richting Brugge reed, werd er aangereden door een terreinwagen die de parking van een bedrijf wou oprijden. Vermoedelijk zag de bestuurder de fietser niet of te laat en kwam het tot een aanrijding.

De fietser is met de opgeroepen ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De politie deed de nodige vaststellingen.

© JVMA

