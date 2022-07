Bestuurder van oldtimertractor zwaar gewond na aanrijding met BMW in Ieper

Een bestuurder van een oldtimertractor is donderdagavond iets voor zessen zwaargewond geraakt bij een ongeval langs de Noorderring in Ieper. Zijn voertuig werd aangereden door een BMW, waarna de man van de tractor werd geslingerd.

Een chauffeur van een oldtimertractor volgde met zijn kleine tractor de Noorderring in de richting van Langemark-Poelkapelle. Net voor het kruispunt met de Veurnseweg liep het helemaal verkeerd. De tractor werd er om een onduidelijke reden aangereden door een BMW.

Door de serieuze klap vloog de bestuurder van de oldtimertractor van het voertuig. Het was onmiddellijk duidelijk dat de man ernstig gewond was. De hulpdiensten, waaronder een MUG-team en twee ambulances, snelden ter plaatse.

Buiten levensgevaar

De man kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is zwaargewond, maar was bij bewustzijn en is buiten levensgevaar. Ook de bestuurder van de BWM moest overgebracht worden naar het ziekenhuis.

De brandweer kwam ter plaatse met een signalisatiewagen om de omgeving van het ongeval te beveiligen. Het verkeer dat richting Langemark-Poelkapelle reed, kon verder op één rijstrook.

Zowel de BMW als de oldtimertractor moest getakeld worden. Van dat laatste voertuig bleef niet meer veel over. Na de enorme klap belandden her en der stukken op het wegdek.