Bestuurder van Mercedes pleegt vluchtmisdrijf met beschadigde wagen maar kan snel gevat worden in Zedelgem

Op de Torhoutsesteenweg in Zedelgem pleegde een man maandagochtend vluchtmisdrijf na een aanrijding waarbij drie wagens betrokken waren. Hij kon door de politie geïdentificeerd worden.

De aanrijding gebeurde maandagochtend rond 9 uur ter hoogte van de rotonde aan de achterzijde van CNH met de Zuidwege. Een eerste voertuig stopte ter hoogte van de rotonde maar werd plots aangereden door twee andere voertuigen.

Of het ongeval gebeurde omdat de tweede automobilist niet kon stoppen en daarna nog een derde botste, of dat het enkel de derde bestuurder was die zijn voorligger aanreed waarna ook de eerste wagen werd aangereden is niet duidelijk. In ieder geval gebeurde daarna een bizar tafereel.

Uit de voeten

De bestuurder van de derde wagen, een Mercedes, zette zijn wagen achteruit en reed met de beschadigde voorkant gewoon weg. Vreemd genoeg zagen getuigen hoe de man even verderop een oprit van een woning opreed en zich daarna uit de voeten maakte.

Gevat

De politie werd er daarna bijgehaald en de andere betrokkenen wezen de vluchtende bestuurder aan. De politie reed vervolgens eveneens naar de oprit. “Ik kan bevestigen dat er een verkeersongeval is geweest waarin drie voertuigen betrokken waren en er een pv is opgesteld wegens vluchtmisdrijf”, zegt korpschef Veerle Dhont van Het Houtsche.

“Over de reden van het vluchtmisdrijf kan geen informatie gegeven worden.” De zaak zit nog verder in onderzoek. Bij het ongeval vielen alvast geen gewonden.

(JH)