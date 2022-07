Bestuurder van bestelwagen valt in slaap op E17 en gaat over de kop

Een bestuurder van een zwarte bestelwagen Ford Transit raakte maandagochtend van de weg af langs de E17 richting Kortrijk.

Ter hoogte van Waregem viel de man in slaap achter het stuur, zijn auto ging over de vangrail en belandde op zijn dak in de gracht. De passagier raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Nadien klaagde ook de bestuurder over pijn op zijn borst. Een tweede ambulance moest ter plaatse komen om ook hem naar het ziekenhuis te brengen. Beide inzittenden waren erg onder de indruk van het ongeval.

Politie en brandweer waren snel ter plaatse en konden het ongeval op de pechstrook afhandelen. De verkeershinder bleef beperkt. (JF)