Bestuurder uit wagen geslingerd nadat hij controle over stuur verliest

Zaterdagochtend omstreeks 10.30 uur gebeurde een ongeval langs de Grote Roeselarestraat in Passendale.

Een bestuurder reed met zijn Mitsubishi Pajero richting Oostnieuwkerke toen hij in een flauwe bocht de controle over zijn stuur verloor en overkop ging. Hij ging daarbij door een voortuin, nam een betonnen muurtje mee en kwam ten slotte tot stilstand in een weiland.

De bestuurder werd uit het voertuig geslingerd. Wonderwel kwam hij er met een hoofdwonde vanaf. De wagen liep zware averij op en is rijp voor de schroothoop. De brandweerposten Zonnebeke en Westrozebeke kwamen ter plaatse om de nodige signalisatie te voorzien. (DBI)