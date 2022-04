Bestuurder rijdt tegen verkeerslicht na uitwijken voor ambulance

Zondagnamiddag kwam een auto tegen een verkeerslicht terecht op de N32. Zowel de wagen als het verkeerslicht liepen averij op maar de bestuurder kwam er met de schrik van af.

Het ongeval gebeurde rond 14:30 uur op paaszondag. “Ter hoogte van het kruispunt tussen de N32 en de Moorselestraat moest een BMW uitwijken voor een ambulance”, verklaarde commissaris Vannieuwenhuyse na de feiten.

“Een ambulance met een prioritaire opdracht reed er het kruispunt op, in de richting van Roeselare, waarop de chauffeur van de BMW is beginnen panikeren. In een reflex draaide hij het stuur om, verloor hij de controle over zijn wagen en kwam zo tegen de verkeerslichten terecht. De chauffeur, een vijftiger uit Nieuwpoort, kwam er met de schrik van af maar zijn wagen moest getakeld worden. De verkeerslichten waren ook een tijdje buiten dienst, al werd dat euvel snel verholpen.”