Bestuurder rijdt ondanks zware schade verder en speelt rijbewijs kwijt in Torhout

De politie moest in enkele uren tijd tweemaal tussenbeide komen voor bestuurders die onder invloed reden in de Bruggestraat in Torhout. Een 29-jarige Pool bleef na een ongeval met zware schade toch verder rijden met zijn auto en werd opgepakt.

De eerste tussenkomst van de politie in de Bruggestraat gebeurde zondagavond net voor 22 uur. Een 29-jarige man uit Polen reed er met zijn personenwagen en verloor de controle over zijn stuur. Hij verliet vervolgens de rijbaan aan de linkerzijde en kwam in aanrijding met meerdere verkeersborden en een verlichtingspaal. Vlak na de aanrijding verliet hij met zijn wagen de plaats van het ongeval en vervolgde zijn weg langs de Bruggestraat in de richting van Zedelgem. Gezien de zware schade en het olieverlies kon hij niet ver meer rijden en moest hij zijn wagen aan de kant zetten. Hij vluchtte te voet zijn weg verder richting Zedelgem maar kon onderschept worden door de politieploeg van Kouter. De man raakte niet gewond maar bleek wel onder invloed van zowel alcohol als verdovende middelen te zijn. Hij legde een positieve speekseltest af. Hij werd bestuurlijk aangehouden en opgesloten in de doorgangscel. Zijn wagen werd getakeld.

Enkele uren later, rond 1.35 uur, kwam de politie alweer tussen in de Bruggestraat. De personenwagen van een een 44-jarige vrouw uit Torhout werd aan de kant gezet. De vrouw reed onder invloed van alcohol. Ze legde een positieve ademtest af en haar rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. (JH)