Bestuurder rijdt in Torhout tegen verkeersborden en neemt die borden mee in zijn koffer

Bizar ongeval in Torhout in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 1.30 uur. Een onbekende bestuurder reed tegen een verhoogde verkeersgeleider met verkeersborden. Even verderop liet de persoon het voertuig achter, met in de koffer de verkeersborden.

“Een onbekende bestuurder van een personenwagen rijdt langs de Rijselstraat in de richting van Lichtervelde. Ter hoogte van huisnummer 92 komt de wagen in aanrijding met een verhoogde verkeersgeleider met verkeersborden”, laat politiezone Kouter weten. “De bestuurder zet zijn wagen aan de kant, raapt de verkeersborden op en stopt deze in zijn koffer. Betrokkene rijdt verder richting Lichtervelde maar moet ter hoogte van huisnummer 145 zijn wagen met vier platte banden aan de kant zetten gezien deze niet meer rijvaardig is. Bestuurder verlaat de plaats en laat zijn voertuig slotvast achter.”