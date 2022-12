Bestuurder ramt geparkerde auto

Dinsdagavond rond 21 uur botste de bestuurder van een personenwagen op een geparkeerde auto. Alle hulpdiensten kwamen ter plaatse.

Tijdens een patrouille in de Taboralaan in de Vuurtorenwijk in Oostende merkten inspecteurs een pas gebeurd verkeersongeval op. De bestuurder van een personenauto, een 22-jarige man uit Oostende, ramde een geparkeerd voertuig.

Beide auto’s raakten zwaar beschadigd en dienden getakeld te worden, ook een verkeersbord moest eraan geloven. De chauffeur diende naar het ziekenhuis te worden gebracht voor controle en de brandweer reinigde het wegdek.

De politie vervatte het voorval in een proces-verbaal. De bestuurder legde een negatieve ademtest af, alle boorddocumenten waren in orde. Mogelijks viel de chauffeur in slaap achter het stuur.