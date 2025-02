Bestuurder ramt geparkeerde wagen in wijk… waar je slechts 30 per uur mag rijden

Een bizar ongeval vrijdagnacht in Sint-Jozef bij Brugge.

In de Jan Frans Willemsstraat reed de bestuurder van een personenwagen rond 00.30 uur, door een nog onduidelijke reden, een andere wagen aan die in de woonwijk geparkeerd stond. De schade aan beide voertuigen was aanzienlijk. In de straat geldt een maximum snelheid van 30km/uur.

De hulpdiensten snelden ter plaatse. © JVM

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en dienden de bestuurder, die niet op eigen kracht uit zijn wagen geraakte te bevrijden. De bestuurder werd met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de straat versperd, maar aangezien het nachtelijk uur vormde dat geen probleem. Beide voertuigen dienden getakeld te worden.

© JVM