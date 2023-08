Bestuurder raakt gewond na botsing tegen verlichtingspaal in Otegem

Zaterdagmiddag om 14.30 uur is een vrouw in de Zwevegemstraat in Otegem met haar auto tegen een verlichtingspaal aangebotst. Vermoedelijk werd ze onwel.

De vrouw was met haar auto uit de bocht gevlogen en kon de paal aan de overkant van de weg niet meer ontwijken. De wagen werd weg gekatapulteerd, waarna de paal op het voertuig neerkwam.

De bestuurster kon de wagen zelf verlaten en werd met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De straat bleef lange tijd afgesloten voor het verkeer.

(GVZ)