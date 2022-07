Bestuurder raakt gewond bij zware botsing aan signalisatie afgesloten weg in Zedelgem

In de Bruggestraat in Zedelgem is maandagmiddag een bestuurder gewond geraakt bij een verkeersongeval. Het kwam tot een zware botsing tussen een personenwagen en een bestelwagen aan de signalisatie die aanduidt dat de weg afgesloten is voor wegenwerken.

Het ongeval gebeurde omstreeks 15 uur in de Bruggestraat tussen Aartrijke en Zedelgem ter hoogte van de Berkenhagestraat. Daar staat signalisatie die aangeeft dat het verkeer richting Aartrijke niet meer verder mag rijden. Sinds april zijn wegenwerken aan de gang waarbij nieuwe fietspaden worden aangelegd en het verkeer richting Aartrijke moet omrijden. Wellicht zorgde die signalisatie voor wat verwarring bij een van de twee bestuurders.

Het ging om een Ford bestelwagen en een Renault break. Een van de twee bestuurders zou aan de signalisatie hebben willen inslaan en daar kwam het tot een zijdelings frontale botsing met het andere voertuig. Beiden werden weg geslingerd door de klap.

De Renault eindigde tegen de signalisatie op de weg en de Ford kwam tot stilstand op het voetpad voor een woning. Omwille van de impact werd een ziekenwagen en een MUG-dienst ter plaatse gestuurd. De Ford-bestuurder bleef ongedeerd, maar de bestuurder in de Renault raakte gewond. Na verzorging ter plaatse werd de bestuurder met verwondingen overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis. Politiezone Het Houtsche kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en de brandweer plaatste signalisatie en regelde het verkeer tot de komst van de takeldiensten. (JH)