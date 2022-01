Bestuurder pick-uptruck knalt op geparkeerde wagens in Diksmuidsestraat Staden

Een bestuurder van een Toyota Hilux bracht zondagavond iets na 18.30 uur een enorme ravage aan langs de Diksmuidestraat in Staden. De pick-uptruck knalde op twee geparkeerde wagens en belandde uiteindelijk in een muurtje aan de voorzijde van een woning. De bestuurder kwam er met lichte verwondingen van af, de materiële schade is groot. In het verleden gebeurden er reeds tal van ongevallen langs de Diksmuidestraat in Staden.