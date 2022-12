Bestuurder overleden nadat auto in kanaal belandt

Dinsdagmiddag even na 16 uur liep bij de hulpdiensten een melding binnen dat, ter hoogte van de Gevaert Noord op de grens van Oostkamp en Beernem, een auto in het kanaal Brugge-Gent was terechtgekomen.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie sloot meteen de hele buurt af. Ook de scheepvaart op het kanaal werd stilgelegd omdat duikers op zoek waren naar de auto en de mogelijke inzittenden.

Het was al donker toen de auto uit het kanaal gehaald werd, er werd één persoon aangetroffen. Het zou om een oudere man (1943) uit de streek gaan. Er kwam een wetsdokter ter plaatse en er volgt een autopsie om de juiste doodsoorzaak vast te stellen. Ook de omstandigheden van hoe de auto in het kanaal terecht kwam worden nog onderzocht.