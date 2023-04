Bestuurder onder invloed rijdt kantoor onder flat van Frieda (78) binnen: “Gelukkig was het paasmaandag, anders zaten daar mensen”

De 78-jarige Frieda beleefde maandagmiddag de schrik van haar leven toen een autobestuurder onder invloed van drugs een uitzendkantoor binnenreed onder haar appartement in de Ieperse binnenstad. Als bij wonder vielen er geen zwaargewonden. “Gelukkig gebeurde dit op paasmaandag, want daar zitten normaal mensen te werken”, wijst Frieda naar de ravage in de kantoren van Randstad in de Tempelstraat.

“Ik was net thuis van de bloemenmarkt en had mij in de zetel gezet om even uit te blazen.” Lang mocht Frieda Vandroemme (78) er niet blijven zitten: een man reed rond 12.15 uur met een Volkswagen Vento vanuit de Vooruitgangstraat rechtdoor het uitzendkantoor onder haar appartement in de Tempelstraat binnen.

“Een geweldig lawaai”, getuigt Frieda, die opsprong en aan haar venster naar buiten tuurde. “Eerst zag ik niks, tot ik onder het raam het achterste deel van een auto uit het kantoor van Randstad zag steken. Er waren al mensen rond het voertuig, dus ik belde de hulpdiensten en ging daarna naar beneden. Die mens was zelf uit zijn auto gekropen. Hij was in shock.”

En onder invloed van drugs. Dat blijkt uit vaststellingen van politiezone Arro Ieper. De 34-jarige Ieperling werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij liep heel lichte verwondingen op. “Gelukkig gebeurde dit op paasmaandag, want daar zitten normaal mensen te werken”, wijst Frieda naar de ravage in de kantoren van het uitzendkantoor. De hele voordeur was naar binnen geramd, een deel van de bakstenen gevel stond niet meer recht en overal lagen brokstukken. “Ik had schrik voor mijn appartement, dus vroeg ik de pompiers of ik zou moeten vertrekken”, aldus Frieda.

De kranige vrouw, die de takel- en opruimwerken aanschouwde vanuit haar raam op de eerste verdieping, mag er voorlopig blijven. “Er is geen instortingsgevaar of risico voor de bovengelegen appartementen”, bevestigt kapitein Dirk Vandekerckhove, die met Brandweer Westhoek ter plaatse kwam om de brokstukken op te ruimen en de gevel te stutten en te beveiligen. “De façade en ramen liepen aanzienlijke schade op ter hoogte van de benedenverdieping, maar de structurele elementen van het gebouw zijn niet beschadigd.”

Tijdens de opruimwerken werd signalisatie aangebracht voor het verkeer vanuit de Studentenstraat. De wagen is getakeld en het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken. “Ik hou hier een serieus verschot aan over”, aldus Frieda, een dochter van wijlen Adhémar Vandroemme, een bekend Iepers kunstenaar. “Er gebeurt bijna nooit iets hier op den hoek. Ik zal wel kunnen slapen vannacht. Zoiets gebeurt geen twee keer, hoop ik toch. In mijn appartement heb ik voorlopig geen sporen van schade opgemerkt. Nog niet.” (TP)