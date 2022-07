Bestuurder onder invloed gaat met wagen over de kop in Houthulst

In de Beukhoutstraat in Houthulst is een wagen zondagavond op zijn dak geëindigd na een verkeersongeval. De brandweer moest de bestuurder komen bevrijdenn maar die liep geen zware verwondingen op. De 64-jarige man uit Diksmuide legde nadien een positieve ademtest af en is zijn rijbewijs kwijt voor 15 dagen.

Het ongeval gebeurde zondagavond even na 20 uur. De bestuurder van een oude Suzuki Jimny reed in de landelijke Beukhoutstraat tussen Houthulst en Klerken toen het plots verkeerd ging. De Beukhoutstraat is een bochtige licht glooiende weg en het was na een bocht op een kleine helling toen het ongeval gebeurde.

De Suzuki ging van de weg af, reed enkele meters in de zachte berm waarna de bestuurder vermoedelijk corrigeerde en de wagen over de kop ging. De auto eindigde op zijn dak op de straat.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van een boerderij waarna de bewoners meteen te hulp kwamen. De bestuurder raakte echter niet op eigen kracht uit de wagen waarna de hulpdiensten werden gebeld. Ploegen van brandweerposten Houthulst-Merkem, Staden en Langemark-Poelkapelle kwamen net als de politie, een mugdienst en een ambulance ter plaatse.

Dronebeelden

“Een eerste ploeg van de brandweer die bij het ongeval aankwam, kon de bestuurder vrij snel uit de wagen halen”, zegt brandweerluitenant Kris Willaert. “Er hoefde geen noodbevrijding worden uitgevoerd. De wagen lag ook stabiel op de weg waarna het gewoon wachten was op de takeldienst.”

De bestuurder kreeg ter plaatse wat verzorging en werd nadien naar het ziekenhuis gebracht. In afwachting van de takeldienst en omdat de gelegenheid zich toch voordeed, kwam ook een droneteam van politiezone Polder ter plaatse om luchtbeelden te maken van het ongeval. Zo kunnen de wegomstandigheden bij een ongeval goed in kaart worden gebracht. (JH)