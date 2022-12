Bestuurder onder invloed eindigt op dak rechtover ziekenhuis in Torhout

Een 62-jarige man raakte dinsdagnacht lichtgewond bij een spectaculair ongeval in Torhout. Hij eindigde op het dak van zijn wagen, nota bene rechtover het ziekenhuis in de Sint-Rembertlaan. De man blies nadien positief.

Het verkeersongeval gebeurde dinsdag even voor middernacht in de Sint-Rembertlaan in Torhout. –Een 62-jarige man uit Torhout reed met zijn personenwagen door de straat en verliest ter hoogte van het AZ campus Sint-Rembert de controle over zijn stuur waardoor hij een geparkeerde wagen aanreed. Door de impact kantelde de wagen van de Torhoutenaar om uiteindelijk op zijn dak terecht te komen. De aangereden geparkeerde wagen werd daarna nog tegen een tweede geparkeerde wagen gekatapulteerd.

De 62-jarige bestuurder werd licht gewond. Hij was ook onder invloed van alcohol en legde een positieve ademtest af, waarna zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen werd ingetrokken. Zijn wagen en de aangereden geparkeerde wagen werden beschadigd en moesten getakeld worden. De politie deed de nodige vaststellingen. De brandweer kwam eveneens ter plaatse voor opkuis van de baan, voornamelijk door olieverlies. (JH)