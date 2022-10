Bestuurder naar ziekenhuis na ongeval op gevaarlijk kruispunt

Op het kruispunt van de Brugse baan en de Duiveketestraat in Klemskerke-De Haan kwam het zaterdagmorgen rond half twaalf tot een aanrijding.

Daarbij kwam een wagen op zijn zij terecht. In eerste instantie werd melding gemaakt dat de bestuurder gekneld zat, maar dat bleek niet te kloppen. De bestuurder kon met behulp van omstaanders zijn wagen verlaten. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het ongeval precies is gebeurd, wordt onderzocht. Op het kruispunt gebeurden vroeger al meerder ongevallen.