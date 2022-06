Bestuurder naar ziekenhuis na aanrijding met vrachtwagen op het Ei

Maandagnamiddag raakten een personenwagen en een vrachtwagen betrokken bij een aanrijding op de verkeerswisselaar Kortrijk-Zuid. De bestuurder van de kleine stadswagen raakte lichtgewond maar het ongeval zorgde meteen voor heel wat verkeershinder.

“Een dodehoekongeval met blikschade, de mensen vullen de papieren in en de wagen wordt getakeld!” De verklaring van de ordehandhavers ter plaatse was kort maar krachtig. Op de invoegstrook die Kortrijk-Zuid, in de volksmond ook wel ‘het ei’ genoemd, met de E17 in de richting van Gent verbindt kwamen een wagen en een truck in aanrijding met elkaar. De bestuurder van de auto probeerde naar links op te schuiven maar merkte de tientonner aan de linkerzijde niet op. De schade aan zowel de auto als de truck bleef beperkt maar de bestuurder van de wagen werd naar het ziekenhuis overgebracht. De hulpdiensten kozen ervoor de oudere man toch aan een onderzoek te onderwerpen en namen geen enkel risico.

De oprit naar de E17 werd op die manier een tijdlang van twee naar één rijstrook gereduceerd, wat meteen heel wat verkeershinder met zich meebracht. Eénmaal de kleine wagen werd getakeld, konden beide rijstroken opnieuw worden gebruikt.