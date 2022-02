Bestuurder moet uit wagen bevrijd worden nadat hij bocht mist op snelweg in Beernem

Vrijdagmiddag even voor 18 uur gebeurde op de E40 in Beernem in de richting van de kust een zwaar ongeval.



Een bestuurder die de afrit Beernem wou nemen ging er uit de bocht, hij reed nog een 30-tal meter verder, om vervolgens tegen de berm terecht te komen en over kop te gaan.

De bestuurder kon door de ambulanciers uit zijn voertuig bevrijd worden, en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De oprit richting kust was door het ongeval afgesloten.

Er waren geen andere voertuigen betrokken. Vermoedelijk misrekende de chauffeur zich in de scherpe bocht van de afrit.

(JVMA)