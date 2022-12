Bestuurder met voorlopig rijbewijs belandt op akker bij Diksmuide

Op de Roeselarestraat bij Diksmuide raakte zondagvoormiddag een auto van de weg.

De wagen reed in de berm, over het fietspad en de gracht, en kwam tot stilstand bij een akker, vlakbij een elektriciteitspaal. Een ambulance kwam ter plaatse, maar volgens vaststellingen van politiezone Polder was de bestuurder uit Diksmuide niet gewond.

Er waren geen andere voertuigen betrokken. De wagen liep zware schade op en moest getakeld worden. Brandweer Westhoek kwam ter plaatse voor signalisatie. De bestuurder reed met een voorlopig rijbewijs, maar dat bleek verboden omdat zondag een feestdag was, namelijk Kerstmis.

(TP)