Bestuurder lichtgewond nadat hij met wagen in de gracht belandt in Wingene

Een bestuurder van een gele Peugeot verloor maandag kort voor de middag de controle over het stuur van zijn wagen en ging van de weg af.

Het voertuig belandde langs de bochtige landelijke Romerijstraat in de gracht. De brandweer werd opgeroepen omdat de man mogelijk gekneld zat in zijn sportieve wagen, maar hij had zich uiteindelijk toch zelf uit zijn voertuig kunnen bevrijden. De bestuurder geraakte lichtgewond bij het ongeval, maar de auto moest getakeld worden.