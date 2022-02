Bestuurder komt om het leven bij botsing in Kuurne, stuurfout door medisch probleem

In Kuurne is donderdagvoormiddag een bestuurder (G.M., 69 jaar) om het leven gekomen bij een frontale botsing met een vrachtwagen. Dat meldt politiezone Vlas. Ze waarschuwt voor verkeershinder.

Het ongeval gebeurde rond 10 uur op de Brugsesteenweg ter hoogte van de Sint-Michielsweg. Om onduidelijke reden week de bestuurder van zijn vak af en botste frontaal op een vrachtwagen die uit de tegenovergestelde richting kwam. De hulpdiensten en de mug snelden naar de plek van het ongeval, maar het slachtoffer overleed ter plaatse. Het parket stuurde een verkeersdeskundige om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Een stuurfout van het slachtoffer zou aan de basis van het ongeval liggen, mogelijk als gevolg van een medisch probleem. De vrachtwagenbestuurder reed niet te snel, had niet gedronken en was met alles in orde.

De burgemeester van Kuurne, Francis Benoit (CD&V), roept op om het kruispunt van de Brugsesteenweg met de Sint Michielsweg te vermijden en ook de politie waarschuwt voor verkeershinder. “Door het zwaar verkeersongeval, blijft de Brugsesteenweg ter hoogte van de Sint-Michielsweg nog even afgesloten. De verkeersdeskundige van het parket is nog ter plaatse en het wegdek moet nog opgekuist worden”, aldus politiezone Vlas.