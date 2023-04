Bestuurder knalt op elektriciteitspaal na inhaalmanoeuvre via het voetpad

In de Stationstraat in Moorslede gebeurde donderdagavond een zwaar ongeval. Een jonge bestuurder wou er een inhaalmanoeuvre maken en besloot om zijn voorligger rechts, via het voetpad, in te halen. Zijn wagen knalde daarbij tegen een elektriciteitspaal. Wonder boven wonder geraakte niemand gewond.

Een jonge vrouw reed donderdagavond omstreeks 22.45 uur met haar wagen in de Stationstraat richting Passendale. Een automobilist wou haar inhalen, maar pakte het daarbij wel heel onbezonnen aan. De chauffeur stak rechts voorbij en reed daarbij over het voetpad. De jongeman merkte te laat op dat daar ook een elektriciteitspaal stond opgesteld. De wagen knalde tegen de paal waarna die afkraakte en op het wegdek kwam te liggen.

Inzittende beweert dat chauffeur gevlucht is

Verschillende buurtbewoners hoorden een hevige knal en kwamen onmiddellijk op straat om te kijken wat er gaande was. Zowel de jonge vrouw als de inzittende van het zwaar beschadigde voertuig bleken niet gewond te zijn. De jongeman beweerde dat niet hij, maar iemand anders achter het stuur van de wagen zat. De chauffeur zou volgens hem na het ongeval gevlucht zijn. In de buurt van het ongeval werd donderdagavond niet onmiddellijk een andere mogelijke betrokkene aangetroffen.

Bezaaid met brokstukken

Terwijl de politie de nodige vaststellingen deed werd ook de brandweer opgeroepen om het wegdek te reinigen. De Stationstraat lag bezaaid met tal van brokstukken. Een gedeelte van de verbindingsweg tussen Moorslede en Passendale werd afgesloten voor het verkeer zodat brandweer en politie hun werk konden doen. Ook Fluvius werd op de hoogte gebracht van de schade aan de elektriciteitspaal. Het is niet de eerste keer dat de Stationstraat het toneel is van een zwaar ongeval. De voorbije jaren gebeurden er reeds verschillende incidenten.