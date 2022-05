Bestuurder knalt met wagen op boom en eindigt in de gracht

Een 21-jarige man uit Ardooie is maandagmiddag omstreeks 15.30 uur gewond geraakt bij een ongeval langs de Koolskampstraat in Lichtervelde.

De man reed richting Koolskamp, maar week plots om onduidelijke redenen van zijn rijvak af. Hij botste met zijn Ford tegen een boom en belandde in de gracht naast de weg.

Waarom de man plots afweek van zijn rijvak is onduidelijk. Passanten zagen de witte Ford plots naar links slingeren en tegen een boom langs de weg botsen. Het voertuig belandde uiteindelijk in de gracht. Een ambulance en een MUG-team snelden ter plaatse.

De jongeman geraakte intussen op eigen krachten uit zijn wagen, maar was wel gewond. Hij werd overgebracht naar het AZ Delta in Roeselare. Door het ongeval ontstond er heel wat verkeershinder langs de Koolskampstraat. De brandweer sloot een rijvak af, waardoor het verkeer slechts beurtelings over een rijstrook kon passeren.

De brandweer verwijderde de afgeknakte boom van het fietspad. De Ford liep grote schade op en moest getakeld worden.