Bestuurder ingerekend in Roeselare na vluchtmisdrijf in Menen

De politie kon maandagavond omstreeks 20.30 uur in de omgeving van De Spil een 38-jarige Poolse man inrekenen. De bestuurder was even voordien betrokken geraakt bij een ongeval in Menen en vluchtte met zijn witte bestelwagen richting Roeselare.

Het ongeval gebeurde net op het ogenblik en in de buurt van de granaataanval waardoor de bestelwagen als verdacht doorgegeven werd aan de naburige politiekorpsen.

Maandagavond gebeurde er een ongeval met vluchtmisdrijf in Menen. Een 38-jarige Poolse chauffeur reed met zijn bestelwagen met Franse nummerplaat tegen een muur van een voortuin langs de Ter Wallestraat in Menen. Na het incident besloot hij te vluchten richting Roeselare.

Net op dat ogenblik stond Menen ook in rep en roer na een granaataanval in de Arsenaalstraat, op ongeveer een kilometer van de Ter Wallestraat. Daarbij zocht de politie naar verdachte voertuigen in de omgeving. Onder andere de witte bestelwagen werd daarbij aangestipt. “Na het voorval in de Arsenaalstraat werden de naburige korpsen op de hoogte gebracht en werd de verdachte bestelwagen ook doorgegeven”, aldus Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie.

De Poolse bestuurder reed via de Meensesteenweg richting Roeselare. Ter hoogte van de Euroshop merkte een voorbijganger het voertuig op. De bestelwagen had op dat ogenblik al een wiel verloren. Een patrouille van politiezone RIHO, die onderweg was naar Menen, kruiste de witte bestelwagen en maakte onmiddellijk rechtsomkeer om de achtervolging in te zetten.

Uiteindelijk kon de bestelwagen in de omgeving van de Spil klemgereden worden en wer de betrokkene ingerekend. “het ongeval met vlucht heeft echter niets te maken met het granaatincident in Menen”, luidt het zowel bij de politiezone Grensleie als bij de politiezone RIHO.