Bestuurder gewond na klap tegen boom in Klerkenstraat in Klerken

Bij een verkeersongeval in de Klerkenstraat in Klerken (Houthulst) raakte de bestuurder van een Hyundai maandagochtend gewond. De wagen kwam er naast de weg tegen een boom terecht.

Het ongeval gebeurde maandagochtend rond 7.45 uur in de Klerkenstraat in Klerken. De bestuurder van een Hyundai, die van Houthulst in de richting van Klerken reed, ging er nog voor de bebouwde kom om een onduidelijke reden van de weg af.

De auto kwam links van de weg tot stilstand tegen een boom. Gelukkig passeerden er op dat moment geen tegenliggers.

Door de impact liep de auto grote schade op vooraan. De bestuurder van de auto zat niet gekneld en een passerende dokter diende de eerste zorgen toe. Samen met de toegesnelde ambulanciers werd de bestuurder voorzichtig uit de wagen gehaald aangezien die klaagde van rugpijn. Een ziekenwagen bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis. De politie deed de nodige vaststellingen en ook de brandweer kwam langs om signalisatie te plaatsen. (JH)