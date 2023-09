Bestuurder gewond na hevige botsing tegen boom op N37 ter hoogte van Ruiselede, man wel buiten levensgevaar

Een gedeelte van de N37, de verbindingsweg tussen Tielt en Aalter, bleef woensdagochtend lange tijd afgesloten nadat een man ter hoogte van Ruiselede met zijn Mercedes naast de weg geraakte en tegen een boom knalde.

Woensdagochtend gebeurde er omstreeks 10.30 uur een zwaar ongeval langs de N37 in Ruiselede. Een veertiger uit Ruiselede reed met zijn Mercedes in de richting van Aalter toen het plots helemaal verkeerd liep. “De man reed nochtans niet te snel, hooguit 65”, aldus getuigen.

Buiten levensgevaar

Toch week de Ruiseledenaar plots van zijn rijvak af en knalde hij tegen een boom links naast de weg. De hulpdiensten snelden onmiddellijk ter plaatse. De man zat gekneld in zijn voertuig. De brandweer werd ingeschakeld om hem te bevrijden. “De man reed met een tot lichte vracht omgebouwde Mercedes. Daardoor was het niet eenvoudig om hem uit het autowrak te halen”, aldus Eddy Decramer, brandweerofficier bij de brandweer van Ruiselede. De bestuurder geraakte bij het ongeval gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. “Hij is buiten levensgevaar”, bevestigt de politie.

Verkeershinder

Door het ongeval ontstond er serieuze verkeershinder langs de N37. De verbindingsweg werd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer komende vanuit Tielt en Aalter werd omgeleid via zijstraten van de N37. De Mercedes liep bij het ongeval erg zware schade op en moest getakeld worden.