Bestuurder gewond na aanrijding tussen oldtimer en bestelwagen in Langemark-Poelkapelle

Bij het Langemarkse dorp Sint-Juliaan ontstond zaterdag een aanrijding tussen een oldtimer en een bestelwagen. Eén persoon raakte daarbij gewond.

Het ongeval gebeurde op de Brugseweg ter hoogte van het kruispunt met de Bruine Broekstraat in Langemark-Poelkapelle. Een Nederlandse oldtimer was er kort na de middag in aanrijding gekomen met een lichte vrachtwagen. Door de impact is het dak van de oldtimer losgeslagen en er werd een ziekenwagen ter plaatse gevraagd voor de gewonde bestuurder.

Ook Brandweer Westhoek werd opgeroepen voor signalisatie tot de beschadigde voertuigen weggetakeld waren. De Brugseweg was plaatselijk een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Ter hoogte van de kruispunten met de Zonnebekestraat en de Sint-Juliaanstraat werden omleidingen voorzien. (TP)