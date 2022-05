Bestuurder gaat over de kop met bestelwagen na communiefeest, maar blijft ongedeerd

Zaterdagavond was Tony M. uit Hulste op terugweg van een communiefeest toen hij rond 20.30 uur met zijn Renault Kangoo in de Weststraat in Izegem tegen een boom knalde. Na de klap ging de bestelwagen over de kop en belandde uiteindelijk op zijn dak op het fietspad, dat meldt Het Laatste Nieuws.

In een flauwe bocht naar rechts reed de bestuurder rechtdoor, waardoor hij tegen een boom langs de weg knalde. De Hulstenaar gaf zelf toe aan de politie dat hij enkele glazen cava had gedronken op het communiefeest, wat werd bevestigd door zijn positieve ademtest. Hij bleek 0,42 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Tony M. kwam er met de schrik vanaf, maar zijn pas aangekochte Renault Kangoo viel niet meer te redden.