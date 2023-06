Bestuurder even vast in voertuig na botsing tegen paal

Een oudere man was dinsdag omstreeks 14.30 uur op weg met zijn Ford toen hij langs de Sint-Jansstraat in Staden van de weg af raakte, tegen een boompje reed en gekneld kwam te zitten.

Net voor het binnenrijden van Staden verloor de man in een lichte bocht de controle over het stuur van zijn voertuig. De Ford geraakte naast de weg, botste tegen een boompje en kwam uiteindelijk tot stilstand in een graszone. De man kon niet zelfstandig meer uit zijn voertuig. De brandweer werd ingeschakeld om hem te bevrijden.

Pijn

Daarvoor werd de deur aan de chauffeurszijde verwijderd. De man, die bij bewustzijn bleef, werd naar een toegesnelde ambulance gebracht. Hij had behoorlijk wat pijn, maar verkeert buiten levensgevaar.

Wellicht werd hij onwel en verloor hij daarom de controle over het stuur van zijn wagen. De Ford moest getakeld worden. Door het voorval kon het verkeer een tijdlang slechts beurtelings passeren in de Sint-Jansstraat. Er was dan ook lichte verkeershinder.